Пострадавший от охраны столичного ТЦ пообщался с "Москвой 24"

Громкий скандал произошел в одном из столичных торговых центров. Охрана элитного комплекса устроила драку с посетителем и бесцеремонно выставила его за дверь, якобы за то, что мужчина начал видеосъемку внутри зала.

Кто-то из посетителей решил заступиться за мужчину с камерой, но тоже получил порцию хамского обращения и был вышвырнут охранниками за дверь.

Евгений Прошин пришел в торговый комплекс поддержать своего друга, пострадавшего от охранников. Говорит и с ним не раз бывали подобные случаи, когда запрещали снимать на телефон в торговых центрах, но чтобы дело доходило до рукоприкладства такого еще не было.

Где можно снимать любительское видео, а где нельзя – вопрос тонкий, говорят эксперты. В первую очередь здесь все зависит от владельцев заведений. Если снимать все-таки нельзя, посетитель должен видеть либо запрещающие знаки, либо документ, на основании чего вас просят прекратить видеозапись. Однако силой выдворять посетителей снимающих видео на телефон или любительскую камеру не имеют права.

Представители торгового комплекса не пожелавшие озвучить свои имена, рассказали свою версию произошедшего, мол, это именно посетитель обругал охранника и всячески старался, чтобы его вышвырнули за дверь.

Подробности – в репортаже телеканала "Москва 24".