За 2,5 недели рождественские ярмарки посетили 5 млн человек - Немерюк

Окунуться в атмосферу праздника можно на Манежной площади, где проходит рождественский фестиваль. Сувениры, горячие напитки и мастер-классы - все это ждет гостей до середины января.

"На сегодняшний день установлено более 400 шале, в которых работают 800 предпринимателей. За 2,5 недели почти 5 миллионов человек уже посетили рождественские ярмарки", - рассказал телеканалу "Москва 24" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.