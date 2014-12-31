Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2014, 12:45

Торговля

За 2,5 недели рождественские ярмарки посетили 5 млн человек - Немерюк

За 2,5 недели рождественские ярмарки посетили 5 млн человек - Немерюк

Что в последний день года москвичи покупают в гипермаркетах

"Московский патруль": Как не переплатить за новогодние подарки

"Мегаполис сегодня": Как в столице проходят рождественские ярмарки

Все елочные базары в столице закроют вечером 31 декабря

"Формула качества": Покупаем сервелат

"Интервью": Сергей Черемин рассказал о международных связях столицы

"Экономика": Во сколько обойдутся новогодние подарки

Производителей и импортеров обяжут платить экологический сбор

"Вечер": С февраля в России подешевеет водка

Окунуться в атмосферу праздника можно на Манежной площади, где проходит рождественский фестиваль. Сувениры, горячие напитки и мастер-классы - все это ждет гостей до середины января.

"На сегодняшний день установлено более 400 шале, в которых работают 800 предпринимателей. За 2,5 недели почти 5 миллионов человек уже посетили рождественские ярмарки", - рассказал телеканалу "Москва 24" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Сюжет: Новогодние ярмарки "Путешествие в Рождество"
торговля Манежная площадь Илья Федоровцев новости мастер-классы Николай Дубинин рождественские ярмарки Алексей Немерюк

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика