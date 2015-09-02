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02 сентября 2015, 12:45

Происшествия

Полицейские обнаружили канал поставки поддельного алкоголя

Полицейские обнаружили канал поставки поддельного алкоголя

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Столичные полицейские ликвидировали крупный канал поставки поддельного алкоголя в московские магазины, передает телеканал "Москва 24". Операция проходила одновременно в Зеленограде и Самарской области. Чтобы задержать злоумышленников, оперативники сделали "контрольную закупку" – приобрели у подозреваемых 10 тысяч банок контрафактного алкоголя. Как только деньги были получены – в дело вмешались сотрудники СОБР.
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