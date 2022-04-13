Владельцев смартфонов оставили без приложения "Сбербанк Онлайн", теперь нельзя ни скачать, ни обновиться. Сервис удалили из-за санкций, а ранее из App Store пропало и мобильное приложение ВТБ.

О том, как теперь оплачивать кредиты и переводить деньги, – в эфире телеканала Москва 24.