Медведь поженил молодоженов из Москвы

Зарубежные СМИ покорила свадебная церемония молодоженов из Москвы. Влюбленные выбрали в качестве брачного регистратора живого медведя. Бурый по кличке Степан был в классической бабочке. Как рассказали жених и невеста, перед церемонией они переживали – было настоящим сюрпризом, как себя поведет дикий зверь. Однако в итоге все прошло гладко, и молодожены не пожалели, что решились на смелый поступок. Остались и незабываемые впечатления, и памятные фотографии, которые точно отличаются от типичных свадебных снимков, передает телеканал "Москва 24".