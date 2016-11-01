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01 ноября 2016, 08:30

Общество

Медведь поженил молодоженов из Москвы

Медведь поженил молодоженов из Москвы

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Зарубежные СМИ покорила свадебная церемония молодоженов из Москвы. Влюбленные выбрали в качестве брачного регистратора живого медведя. Бурый по кличке Степан был в классической бабочке. Как рассказали жених и невеста, перед церемонией они переживали – было настоящим сюрпризом, как себя поведет дикий зверь. Однако в итоге все прошло гладко, и молодожены не пожалели, что решились на смелый поступок. Остались и незабываемые впечатления, и памятные фотографии, которые точно отличаются от типичных свадебных снимков, передает телеканал "Москва 24".
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