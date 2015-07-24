Националист Илья Горячев признан виновным в организации пяти убийств

Мосгорсуд приговорил националиста Илью Горячева к пожизненному заключению. Организатора экстремистской группировки признали виновным в организации пяти убийств на почве национальной ненависти. Ход судебного процесса, а также детали криминальной биографии Горячева - в материале телеканала "Москва 24".