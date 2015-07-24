Илья Горячев упал в обморок во время оглашения приговора

Мосгорсуд приговорил лидера БОРН ("Боевая организация русских националистов") Илью Горячева к пожизненному заключению за организацию убийств и хранение оружия.

В ходе оглашения приговора Горячев упал в обморок. Судебные приставы были вынуждены пойти за нашатырным спиртом, после чего помогли ему подняться и сесть на лавку. При этом судья Павел Мелехин не обратил на это внимание и продолжил читать приговор. Подробности - в видеосюжете телеканала "Москва 24".