24 июля 2015, 12:45Происшествия
Илья Горячев упал в обморок во время оглашения приговора
Мосгорсуд приговорил лидера БОРН ("Боевая организация русских националистов") Илью Горячева к пожизненному заключению за организацию убийств и хранение оружия.
В ходе оглашения приговора Горячев упал в обморок. Судебные приставы были вынуждены пойти за нашатырным спиртом, после чего помогли ему подняться и сесть на лавку. При этом судья Павел Мелехин не обратил на это внимание и продолжил читать приговор. Подробности - в видеосюжете телеканала "Москва 24".