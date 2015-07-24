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Новости

24 июля 2015, 12:45

Происшествия

Илья Горячев упал в обморок во время оглашения приговора

Илья Горячев упал в обморок во время оглашения приговора

Националист Илья Горячев получил пожизненный срок заключения

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Мосгорсуд приговорил лидера БОРН ("Боевая организация русских националистов") Илью Горячева к пожизненному заключению за организацию убийств и хранение оружия.

В ходе оглашения приговора Горячев упал в обморок. Судебные приставы были вынуждены пойти за нашатырным спиртом, после чего помогли ему подняться и сесть на лавку. При этом судья Павел Мелехин не обратил на это внимание и продолжил читать приговор. Подробности - в видеосюжете телеканала "Москва 24".
суды Елена Силуянова новости приговоры националисты обвинения Илья Горячев Екатерина Гусельникова
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