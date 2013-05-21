Авиадебоширу Сергею Кабалову предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение предпринимателю Сергею Кабалову. Его обвиняют в покушении на угон воздушного судна и умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Кабалову грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.



Напомним, 11 января на борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду россиянин Сергей Кабалов устроил дебош. Один из бортпроводников пытался успокоить пассажира, но в ответ получил оскорбления и несколько ударов. После, Кабалов пытался попасть в кабину пилотов и угрожал посадить самолет. Сцену в самолете сняла одна из пассажирок. Ролик попал в Интернет и вызвал в обществе широкий резонанс.