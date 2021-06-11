Дело Элджея о пьяном вождении поступило в суд

Дело Элджея поступило в суд. В конце мая рэпера поймали пьяным за рулем. Он уезжал от полиции на своем BMW, пришлось устраивать погоню. В итоге рэпер все-таки остановился.

На словах, якобы, Элджей признался полиции, что был пьян, но от медицинского освидетельствования отказался. Была информация, что он предлагал полицейским взятку – 700 тысяч рублей.

Вскоре после скандала у Элджея вышел новый клил под названием "Первая полоса". Судя по сюжету, погоня была пиар-кампанией. Однако теперь рэперу светит реальное лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.