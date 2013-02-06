Форма поиска по сайту

06 февраля 2013, 17:23

Ксения Собчак проиграла суд соседям по дому

Ксения Собчак проиграла суд соседям по дому

Ксения Собчак осталась без газовой трубы. В среду Басманный суд отклонил иск телеведущей к жильцам дома 21 по улице Машкова. Они отказались впускать в свои квартиры сотрудников газовой службы, чтобы обеспечить офис Собчак удобствами.

В прошлом году помещение, которое принадлежит активистке, перевели в нежилой фонд, но с учетом соблюдения определенных условий. Одно из них - вынос газопровода. Как теперь теледива будет решать судьбу своего офиса - пока неясно.
