Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2012, 09:38

Город

В Подмосковье могут снять ограничения по высотности зданий

В Подмосковье могут снять ограничения по высотности зданий

Сергей Собянин рассказал о строительстве в Москве

Причиной отравления семьи Поляковых могла стать мастика

Новейшие технологии строительства - на выставке City Build

Москва пересмотрит стандарты строительства, чтобы сэкономить

Сергей Собянин проверил ход строительства электродепо "Братеево"

Утвержден план строительства стадиона "Спартак"

Правительство Москвы обсудило проблемы благоустройства САО

Протяженность линий московского метро увеличится в полтора раза

Вторая станция метро "Петровско-Разумовская" появится в 2014 г.

Власти Московской области разрабатывают законопроект, который снимет ограничения по высотности зданий. В документе рекомендуется учитывать высоту домов соседних территорий.

Согласно нынешним нормативам, существуют жесткие ограничения этажности домов в зависимости от типа населенного пункта. Например, в городах, где проживает от 3 до 15 тысяч человек, нельзя строить здания выше 12 этажей.

Изменения, как сообщают "Известия", связаны с ростом населения в подмосковных городах. Эксперты опасаются, что в случае принятия закон приведет к бесконтрольной застройке области небоскребами. Когда региональное правительство примет этот документ, пока неизвестно.
строительство высотки Подмосковье новостройки Наиль Губаев новости мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика