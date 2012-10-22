В Подмосковье могут снять ограничения по высотности зданий

Власти Московской области разрабатывают законопроект, который снимет ограничения по высотности зданий. В документе рекомендуется учитывать высоту домов соседних территорий.

Согласно нынешним нормативам, существуют жесткие ограничения этажности домов в зависимости от типа населенного пункта. Например, в городах, где проживает от 3 до 15 тысяч человек, нельзя строить здания выше 12 этажей.

Изменения, как сообщают "Известия", связаны с ростом населения в подмосковных городах. Эксперты опасаются, что в случае принятия закон приведет к бесконтрольной застройке области небоскребами. Когда региональное правительство примет этот документ, пока неизвестно.