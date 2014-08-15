Жители ВАО обеспокоены стройкой во дворе дома

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15 августа 2014, 21:20

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У одного из жилых домов на Святоозерской улице месяц назад началось строительство. Жильцы считают, что здание займет слишком много места -дети лишатся зоны для прогулок, а взрослым будут досаждать машины, разгружающие продукты у супермаркета, сообщает телеканал "Москва 24".

"Жители достаточно хорошо разобрались в ситуации, они оперируют документами, они ссылаются на законы и считают, что их права нарушены, законные права, так как публичные слушания были проведены, в них приняли участие 200 человек, все высказались, в основном, против, публичные слушания признаны не действительными, но тем не менее, объект начал строится", - сообщил заместитель председателя Перовского клуба "Долг" региональной организации ветеранов войны в Афганистане Андрей Шибаев.

Жильцы района утверждают, что такое тесное соседство незаконно. Они собрали пакет документов и намерены добиться отмены строительства.
строительство Иван Базанов новости супермаркеты Андрей Шибаев
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