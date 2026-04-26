26 апреля, 17:10

Московский полумарафон собрал более 23 тысяч бегунов

Главный старт весны: в столице уже в 12-й раз прошел Московский полумарафон. В течение двух дней в нем приняли участие более 23 тысяч бегунов. География соревнований – 33 страны, 80 регионов России и почти 500 городов.

26 апреля любителей бега ждали полумарафонская дистанция в 21,1 километра, а также корпоративная и студенческая эстафеты. В этом году для спортсменов подготовили обновленный маршрут. Стартовали забеги на улице Косыгина напротив здания МГУ, финиш расположился на улице Лужники. Трасса проходила мимо всемирно известных достопримечательностей, включая Кремль, Собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя.

На маршруте расположились шесть пунктов питания и освежения. В них организаторы заготовили для спортсменов более 6 тонн бананов и столько же апельсинов. Кроме того, во время забега было использовано около 60 тысяч литров воды.

А на финишной прямой участников встречала зона поддержки от телеканала Москва 24, где бегунов подбадривал медный духовой оркестр.

О том, как спорт объединяет тысячи людей и задает энергичный ритм всему городу, в прямом эфире рассказали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

