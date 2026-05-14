Хоккеист Александр Овечкин вернулся в Москву из США

Российский хоккеист, нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся в Москву. Вместе с женой и сыновьями он прилетел во Внуково рейсом из Стамбула. Причиной возвращения стало завершение регулярного чемпионата НХЛ для его клуба без попадания в плей-офф.

Российский футболист Матвей Сафонов второй раз подряд стал чемпионом Франции. Его клуб ПСЖ на выезде обыграл "Ланс" со счетом 2:0 и досрочно обеспечил себе главный трофей страны. Сафонов 8 раз спас ворота парижан и получил титул лучшего игрока матча. За 2 года в ПСЖ российский вратарь завоевал 8 трофеев.

