Фанаты рассказали о стоимости поездки в Петербург перед матчем Евро-2020

Футбольные фанаты спешат в Санкт-Петербург. Сборная России сыграет там с Бельгией.

По словам болельщиков, билеты на поезда пришлось приобретать сильно заранее. При этом и цены оказались выше обычных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.