Теннисистка Анна Калинская победила Белинду Бенчич в турнире-тысячнике в Риме

Теннисистка Анна Калинская успешно преодолела третий круг турнира-тысячника в Риме. Накануне она победила швейцарку Белинду Бенчич. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

В следующем раунде россиянка встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Хороший результат в мужской части того же тысячника показал и Андрей Рублев. Он в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича. На это ему потребовалось чуть больше часа.

