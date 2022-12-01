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Катар вложил в ЧМ по футболу 220 миллиардов долларов

Катар вложил в ЧМ по футболу 220 миллиардов долларов

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Катар стал абсолютным чемпионом по тратам на ЧМ по футболу. Эмират вложил в мундиаль 220 миллиардов долларов. В строительство спортивных сооружений и прочую инфраструктуру Катар вложил в 20 раз больше, чем в предыдущий мундиаль вложила Россия.

Организаторы чемпионата заявляют, что планируют получить прибыль в 17 миллиардов долларов. По их словам, расходы на строительство спортивной инфраструктуры это покроет вдвое, а другие инвестиции окупятся со временем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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