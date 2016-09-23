Около 30 тысяч человек примут участие в Московском марафоне

Около 30 тысяч человек зарегистрировались для участия в Московском марафоне. Среди них как российские, так и зарубежные спортсмены из 70 стран. Они намерены преодолеть дистанции в 42,2 и 10 километров. Старт будет дан в это воскресенье, в 9:10.

Впервые в забегах примут участие сильнейшие российские марафонцы Федор Шутов и Юрий Чечун. Организаторы надеются, что будет установлен новый рекорд по преодолению трассы.

Маршрут пролегает по набережным Москвы-реки мимо "Москва-Сити", по Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу и Тверской улице, по Театральному проезду и под стенами Кремля. Весь путь будет обозначен разметкой голубого цвета, передает телеканал "Москва 24".