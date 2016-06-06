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Москва 24

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Общество

06 июня 2016, 08:45

Скандал разгорается вокруг соцсети "ВКонтакте"

социальные сети новости общество Иван Лозовой Евгения Мирошкина Вконтакте

Скандал разгорается вокруг соцсети "ВКонтакте", передает телеканал "Москва 24". Данные 100 миллионов пользователей выставлены на продажу на одном из теневых сайтов. О краже личных данных сообщили американские электронные СМИ. Сведения были похищены в результате хакерской атаки на сайт в период между 2011 и 2013 годами. Киберпреступники получили доступ к именам пользователей соцсети, паролям, адресам электронной почты и номерам телефонов. После проверки 92 из случайно выбранных 100 аккаунтов, оказалось, что они – действующие.

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