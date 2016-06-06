Скандал разгорается вокруг соцсети "ВКонтакте", передает телеканал "Москва 24". Данные 100 миллионов пользователей выставлены на продажу на одном из теневых сайтов. О краже личных данных сообщили американские электронные СМИ. Сведения были похищены в результате хакерской атаки на сайт в период между 2011 и 2013 годами. Киберпреступники получили доступ к именам пользователей соцсети, паролям, адресам электронной почты и номерам телефонов. После проверки 92 из случайно выбранных 100 аккаунтов, оказалось, что они – действующие.