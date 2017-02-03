Полиция задержала охранника после гибели пенсионерки в центре Москвы

Следствие просит арестовать охранника, который выпустил псов, разорвавших пожилую женщину в центре Москвы. Жертвой стала 79-летняя вдова советского диктора Кирилла Ваца. Жуткий случай произошел около здания Министерства спорта на улице Казакова. Для охраны там использовали четырех собак.

По версии следствия, сотрудник частного охранного предприятия выпустил животных из вольера и не убедился, что на территории нет посторонних. Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемому может грозить до трех лет заключения. Псов было решено усыпить.

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