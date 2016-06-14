Участникам гонки на Gelandewagen предъявили обвинение по двум статьям

Сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову и двум его знакомым предъявлено обвинение после гонок на Gelandewagen. Их отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Молодых людей обвиняют в "Угрозе применения насилия в отношении представителя власти" и "Оскорблении представителя власти", передает телеканал "Москва 24".

22 мая компания на внедорожнике, который принадлежал Шамсуарову, устроила гонки по московским улицам. Они пытались оторваться от полицейских экипажей, которые их преследовали за грубые нарушения правил дорожного движения. Всё это молодые люди транслировала в интернете, с помощью специального приложения. Остановить гонщиков удалось спустя несколько часов. Троих из них, включая Шамсуарова, суд арестовал на 15 суток, единственную девушку из этой компании – на10 суток.