Максим Фадеев высказался о ситуации с певицей Линдой

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что много лет пытался мирно урегулировать с певицей Линдой (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) спор об авторских правах на песни. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, попытки договориться почти 30 лет не давали результата, а представители Линды не позволяли заключить соглашение. В итоге продюсер решил перейти к правовым действиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.