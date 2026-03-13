SHOT: у отца Елены Блиновской отобрали недвижимость из-за долгов дочери

Отец блогера Елены Блиновской, осужденной по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, пожаловался, что у него пытаются отобрать заработанное им имущество из-за долгов дочери. Подробности – в материале Москвы 24.

"За всю жизнь заработанную недвижимость отбирают"

У отца блогера Елены Блиновской, Олега Останина, отобрали недвижимость стоимостью 50 миллионов рублей, сообщил телеграм-канал SHOT. Арбитражный суд частично удовлетворил заявление финансового управляющего Блиновской, Марии Ознобихиной, которая требовала признать незаконными сделки по передаче недвижимости Останину. После этого по решению суда апартаменты на 4-м Верхне-Михайловском проезде, машиноместа и кладовки признали имуществом Блиновской.

Останин в комментарии изданию Super.ru заявил, что решительно намерен оспаривать решение суда. По словам отца блогера, у него отбирают недвижимость, "заработанную за всю жизнь".





Олег Останин отец блогера Елены Блиновской Я и Елена никаких отношений, ни финансовых, ни материальных не имели. За всю жизнь заработанную недвижимость отбирают. Это, говорят, Лены, потому что у нее было преступление. Это как? А доказательства? Дайте доказательства какие-нибудь. Я и мои родственники ничем таким не занимались, я имел право купить, имел право денег накопить... На старость лет сказали, что это не твое, это Лена заработала. Я говорю, да почему?

Кроме этого, недвижимость хотят отобрать у его супруги Нины и сына. Судебное заседание по этому делу назначено на апрель. Останин подчеркнул, что готов нести ответственность за свои проступки, но к делам дочери он не имеет отношения. Происходящее мужчина посчитал несправедливым.

"Я согласен, если я нарушил, я готов заплатить. Проехал я на красный – я понесу ответственность…" – добавил он.

Помимо этого, в январе финансовый управляющий Блиновской через суд пыталась взыскать более 177 миллионов рублей с организаторов марафонов – блогера Лилии Орленко и Татьяны Остапишиной.

Ознобихина указывала, что 55 платежей в размере 133 миллионов рублей, поступивших на счет Орленко, входили в схему дробления бизнеса и были незаконными. Остапишину же обвинили в незаконном переводе более 44 миллионов рублей, якобы принадлежавших Блиновской, на личный счет.

Проблемы с имуществом и деньгами ранее затронули брата Блиновской, Александра Останина. В июле 2025 года мужчина пожаловался журналистам, что возникла угроза потери квартиры из-за проблем сестры. При этом недвижимость он якобы приобрел задолго до того, как Елена стала популярным блогером.

Александр заявил, что квартира, где живут его дети, была куплена в 2016 году, до начала предпринимательской деятельности его сестры, и является его личной собственностью. Также он выступил против изъятия дома, в котором он и Елена выросли.

Брат блогера отметил, что Елена никогда не оказывала ему серьезной финансовой помощи, а единственный перевод от нее в размере 19 рублей был возвратом детского долга.

"Главное, чтобы отпустили поскорее"

Елену Блиновскую, прославившуюся организацией "марафонов желаний", задержали при попытке покинуть Россию в апреле 2023 года. По данным следствия, блогер использовала 18 организаций и 3 ИП, чтобы снизить размер налоговых выплат.

В марте 2025 года суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы по статьям о легализации доходов и незаконном обороте платежных средств и назначил штраф в размере 1 миллиона рублей.

При этом Блиновскую не привлекли к ответственности за уклонение от уплаты налогов из‑за истечения срока давности. Позже Елена попросила отсрочить исполнение наказания до достижения ее детьми 14 лет. Мосгорсуд сократил срок до 4,5 года, но в отсрочке отказал.

Отец блогера, Олег Останин, в феврале 2026-го рассказал журналистам, что семья после вынесенного приговора дочери до сих пор не знает о возможной дате ее освобождения. Последние новости родители узнают из прессы, так как официальные источники данных не предоставляют, а письма идут долго.

"Пока никакой информации нет. Может быть, случится чудо. С планами на будущее она и сама не определилась. Главное, чтобы отпустили поскорее, а там разберемся", – сказал он.

Останин добавил, что семья еженедельно передает Блиновской посылки с кашами, сухими супами, фруктами и овощами, так как Елену не устраивает питание в учреждении. Свидания организуют раз в 2 месяца, они длятся около 3 часов и проходят через стекло с использованием телефона. Одновременно может приходить не более трех человек. Мужчина также рассказал, что Елена научилась шить на швейной машинке и работает на производстве.