Юрист прокомментировал уголовное дело певицы Линды

Певица Линда (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) стала подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания "Коммерсант", речь идет о подделке подписи продюсера Максима Фадеева в документах о передаче прав на песни.

Как пояснил юрист Александр Бенхин, срок давности по статье о подделке подписи истек. Поэтому следствие может сосредоточиться на статьях о мошенничестве и нарушении авторских прав. По последней артистке может грозить до 6 лет лишения свободы.

