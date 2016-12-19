Трое пострадавших в крушении Ил-18 остаются в крайне тяжелом состоянии

Три человека с разбившегося в Якутии Ил-18 находятся в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал "Москва 24". Состояние еще 13 врачи оценивают как тяжелое. В больницу поселка Тикси доставлены все люди с упавшего борта, они проходят обследование.

На месте аварийной посадки самолета работают вертолеты Росавиации и МЧС, а также около 100 военнослужащих. Ил-18 вынужденно приземлился в 30 километрах от поселка. На борту было 32 пассажира и 7 членов экипажа. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск.