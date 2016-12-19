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19 декабря 2016, 09:15

Авиа и аэропорты

Трое пострадавших в крушении Ил-18 остаются в крайне тяжелом состоянии

Трое пострадавших в крушении Ил-18 остаются в крайне тяжелом состоянии

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Три человека с разбившегося в Якутии Ил-18 находятся в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал "Москва 24". Состояние еще 13 врачи оценивают как тяжелое. В больницу поселка Тикси доставлены все люди с упавшего борта, они проходят обследование.

На месте аварийной посадки самолета работают вертолеты Росавиации и МЧС, а также около 100 военнослужащих. Ил-18 вынужденно приземлился в 30 километрах от поселка. На борту было 32 пассажира и 7 членов экипажа. Самолет выполнял плановый перелет с аэродрома Канск.
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