Хвостовую часть разбившегося самолета готовятся поднять на поверхность. Лайнер авиакомпании AirAsia потерпел крушение в конце декабря в Яванском море. Спасатели используют два пневматических домкрата мощностью пять тонн каждый. Сначала хотят поднять тела жертв катастрофы, а потом приступить к работе с обломками лайнера, сообщает канал "Москва 24".