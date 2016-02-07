Прокуратура проводит проверку по факту крушения Ан-2 под Оренбургом

В авиакомпании "Лайт Эйр", самолет которой потерпел крушение под Оренбургом, проходит прокурорская проверка.

Следователи выясняют, как в компании обеспечивается безопасность полетов. Накануне принадлежащий перевозчику Ан-2 вылетел из башкирского Стерлитамака для облета нефтепровода. Воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту Орска, однако разбилось примерно в 20 километрах от места назначения. На борту находились двое членов экипажа и пассажир, который представлял заказчика работ. В результате катастрофы они погибли.