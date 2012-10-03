Москвичи за свой счет отреставрировали аптечную вывеску

Жители Малой Бронной улицы собственными силами сохранили исторический облик аптеки. В среду, 3 сентября, на фасаде дома №22 откроют отреставрированную вывеску начала 1920-х годов. Еще летом строители хотели ее закрасить, но активистам удалось уговорить директора аптеки восстановить надпись. Деньги на реставрацию собирали всем городом. Сделать взнос мог любой житель Москвы. В сумме получилось около 80 тысяч. Официальное открытие вывески состоится в семь часов вечера.