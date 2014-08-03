Робин Бейкер - о реставрации фильмов Хичкока

Во дворе института "Стрелка" открылся фестиваль "Хичкок: девять неизвестных". Фестиваль организован Британским Советом в России совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" в рамках Перекрестного Года культуры Великобритании и России 2014.

Главный хранитель Национального архива Британского института кино Робин Бейкер рассказал в своей лекции о начале карьеры Хичкока, а также о том, почему его ранние фильмы важны для понимания всей его последующей режиссерской карьеры. Кроме того, Бейкер представил масштабный проект Британского института кино - Hitchcock 9, благодаря которому были восстановлены первые 9 немых фильмов Хичкока.