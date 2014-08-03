Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа 2014, 19:25

Культура

Робин Бейкер - о реставрации фильмов Хичкока

Робин Бейкер - о реставрации фильмов Хичкока

Колокольню Заиконоспасского монастыря отреставрируют к концу года

"Дом с Кариатидами" будет отреставрирован

"Познавательный фильм": Дело реставраторов

На Второй Брестской начали реконструкцию доходного дома купца Быкова

В Москве за счет бюджета отреставрируют около 200 зданий - Собянин

В Москве ко Дню Победы приведут в порядок воинские захоронения

Министерство культуры выступило против демонтажа Шуховской башни

Памятник Дзержинскому не вернут на Лубянскую площадь

"Утро": История кинотеатра "Художественный"

Во дворе института "Стрелка" открылся фестиваль "Хичкок: девять неизвестных". Фестиваль организован Британским Советом в России совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" в рамках Перекрестного Года культуры Великобритании и России 2014.

Главный хранитель Национального архива Британского института кино Робин Бейкер рассказал в своей лекции о начале карьеры Хичкока, а также о том, почему его ранние фильмы важны для понимания всей его последующей режиссерской карьеры. Кроме того, Бейкер представил масштабный проект Британского института кино - Hitchcock 9, благодаря которому были восстановлены первые 9 немых фильмов Хичкока.
реставрация Альфред Хичкок Робин Бейкер

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика