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Новости

17 декабря 2012, 13:14

В столице отремонтируют более 60 километров трамвайных путей

В столице отремонтируют более 60 километров трамвайных путей

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В Москве реконструируют более 60 километров трамвайных путей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Работы начнутся в следующем году. Рабочие установят специальные резиновые вставки, которые позволят существенно снизить вибрацию и шум в вагоне. После ремонта в городе появятся 12 новых линий трамваев.
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