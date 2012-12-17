В столице отремонтируют более 60 километров трамвайных путей

В Москве реконструируют более 60 километров трамвайных путей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Работы начнутся в следующем году. Рабочие установят специальные резиновые вставки, которые позволят существенно снизить вибрацию и шум в вагоне. После ремонта в городе появятся 12 новых линий трамваев.