Память погибших в Ницце почтил патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл почтил память погибших при трагедии во французском городе Ницца, передает телеканал "Москва 24".

"Мы все должны очень серьезно задуматься о том, что происходит с человеческой цивилизацией. Теракты – это способ ведения войны, причем, самый страшный, негуманный способ. Убийство мирных жителей всегда считалось преступлением, а здесь основной способ ведения войны – это убийство ни в чем не повинных людей", – сказал предстоятель Русской церкви.