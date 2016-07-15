Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля 2016, 15:30

Общество

Память погибших в Ницце почтил патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Память погибших в Ницце почтил патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Храму Василия Блаженного исполнилось 455 лет

Патриарх Кирилл освятил храм Иоанна Предтечи

"Москва в деталях": Религии в большом городе

"Это наш город": Тысячи мусульман отметили Ураза-байрам в Москве

Десятки тысяч мусульман участвовали в богослужении в Соборной мечети

Привычное движение по улицам в столице восстановится в 11:00

Из-за праздника Ураза-байрам ограничено движение транспорта

В Соборной Мечети закончилась утренняя молитва

Станция метро "Проспект Мира" Кольцевой линии не работает на вход

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл почтил память погибших при трагедии во французском городе Ницца, передает телеканал "Москва 24".

"Мы все должны очень серьезно задуматься о том, что происходит с человеческой цивилизацией. Теракты – это способ ведения войны, причем, самый страшный, негуманный способ. Убийство мирных жителей всегда считалось преступлением, а здесь основной способ ведения войны – это убийство ни в чем не повинных людей", – сказал предстоятель Русской церкви.
Сюжет: Трагедия в Ницце
религия новости соболезнования трагедии общество Ницца Светлана Милорадова Патриарх Кирилл
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика