Фестиваль "Таврида-Арт" продолжил работу в Крыму

В Крыму продолжается фестиваль "Таврида-Арт". Он собрал несколько тысяч участников. Помимо моря, лекций нон-стоп и выступлений звезд, их ждет защита своих проектов. Имена счастливчиков, которые получат гранты, объявят в последний день мероприятия – 18 августа.

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