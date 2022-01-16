Мощный шторм начался у берегов Севастополя. Волны были настолько сильные, что у памятника "Затопленным кораблям" разбросало плитку, а в Артиллерийской бухте в море смыло десятки шезлонгов.

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