Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота иммуностимулятора

Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота иммуностимулятора

Фура загорелась на Минском шоссе в районе Кубинки

Новости мира: более 20 человек погибли в результате ДТП в Саудовской Аравии.

"Рейд 112": "Камаз" задавил пешехода на Енисейской улице

Полиция Нэшвилла показала момент нейтрализации напавшего на школу стрелка

"Московский патруль": напавшим на ветерана ВОВ в Подмосковье ужесточили наказание

"Московский патруль": в Москве мужчина ограбил магазин женского белья

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД помогли пожилой паре выбраться из горящего дома

"Московский патруль": в центре Москвы задержали мужчин, укравших сумку у прохожего

"Московский патруль": в Москве мужчина ограбил пенсионерку под видом помощи

Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота иммуностимулятора "Лаеннек". Следствие предполагает, что именно из-за лекарства могла погибнуть студентка столичного медвуза, а ее молодой человек – попасть в реанимацию.

Отмечается, что лекарство продавалось через соцсети. При этом официальный представитель компании-производителя препарата предположил, что девушка могла использовать подделку.

Кто виноват в случившемся? И есть ли какая-то польза от подобных препаратов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАнастасия БородинаКаролина Гречишникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика