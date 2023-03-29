Уголовное дело возбудили по факту незаконного оборота иммуностимулятора "Лаеннек". Следствие предполагает, что именно из-за лекарства могла погибнуть студентка столичного медвуза, а ее молодой человек – попасть в реанимацию.

Отмечается, что лекарство продавалось через соцсети. При этом официальный представитель компании-производителя препарата предположил, что девушка могла использовать подделку.

Кто виноват в случившемся? И есть ли какая-то польза от подобных препаратов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.