Авария с участием двух грузовиков произошла на МКАД

Из-за двух грузовиков затор образовался на Московской кольцевой автодороге недалеко от съезда на Ярославское шоссе. На 93-м километре МКАД грузовая "Газель" врезалась в стоящий последи дороги самосвал ДАФ.

От удара кабина "Газели" деформировалась настолько, что водителя зажало внутри. Достать его смогли только спасатели. После этого мужчину передали врачам.

Очевидцы говорят, что за несколько минут до аварии грузовик ДАФ сломался. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.