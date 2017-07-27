Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля 2017, 07:30

Происшествия

Потоки грязи смыли дачные участки на Камчатке

Потоки грязи смыли дачные участки на Камчатке

Пассажиров рейса Москва – Анталья заперли в душном самолете

Пассажир подрался с авиадебоширом на рейсе Москва – Барселона

Пассажиры рейса Анталья–Москва изнывали от 45-градусной жары в салоне

"Московский патруль": мошенники обманом узнавали данные клиентов банка

"Москва и мир": танковый биатлон и первые кадры "Фукусимы-1"

"Москва и мир": новая станция метро и кот на посту мэра

Циклон принес ливни с градом в Санкт-Петербург

Около 400 человек вторые сутки ждут вылета в Турцию

Женщина похитила цветок из горшка возле столичного кафе

Камчатские жители остались без своих дач, которые смыли мощные селевые потоки, передает телеканал "Москва 24". Юг полуострова двое суток поливали сильные дожди.

Небольшие ручьи, которые текли со склонов Авачинского вулкана, превратились в бурные реки из смеси воды, грязи и камней. На своем пути они сносили все, что попадалось – дома, машины, линии электропередачи. Обошлось без жертв. Спасатели эвакуируют людей. Местные власти пообещали возместить дачникам часть урожая, который оказался под толстым слоем песка и грязи.
происшествия Иван Базанов Камчатка новости ливни
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика