Потоки грязи смыли дачные участки на Камчатке

Камчатские жители остались без своих дач, которые смыли мощные селевые потоки, передает телеканал "Москва 24". Юг полуострова двое суток поливали сильные дожди.

Небольшие ручьи, которые текли со склонов Авачинского вулкана, превратились в бурные реки из смеси воды, грязи и камней. На своем пути они сносили все, что попадалось – дома, машины, линии электропередачи. Обошлось без жертв. Спасатели эвакуируют людей. Местные власти пообещали возместить дачникам часть урожая, который оказался под толстым слоем песка и грязи.