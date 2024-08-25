Собрана последняя информация о задержании Павла Дурова в Париже

Москвичи несут к посольству Франции белые бумажные самолетики в поддержку Павла Дурова.

Россия направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, однако Париж считает его французское гражданство основным, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Основателя Telegram задержали во французском аэропорту Ле-Бурже накануне, он прилетел из Азербайджана на частном самолете. По данным СМИ, ордер на его арест выписали из-за отказа сотрудничать с французскими спецслужбами.

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