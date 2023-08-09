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14:15

Происшествия

Версия об атаке БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтверждается – Воробьев

Версия об атаке БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтверждается – Воробьев

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Версия об атаке БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтверждается, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По данным от Минздрава РФ на 14:00, из-под завалов извлекли еще трех человек.

Ранее глава Московской области подчеркнул, что взрыв произошел на складе пиротехники. Также он сообщил, что под обломками могут находиться пять человек.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Причиной инцидента, предположительно, стало нарушение технологического процесса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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