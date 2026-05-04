Следователи выясняют причины ЧП с моторной лодкой на Москве-реке

Следователи выясняют обстоятельства аварии с моторной лодкой на Москве‑реке в районе Красногорска. По предварительным данным, водитель судна на повороте не справился с управлением. В результате лодка опрокинулась, а 10 отдыхающих, в том числе семеро детей, оказались в холодной воде.

Выяснилось, что инцидент произошел из‑за грубых нарушений правил безопасности. Оказалось, что судно рассчитано максимум на четырех человек, то есть пассажиров было втрое больше допустимого.


