30 июня 2017, 07:15

Экономика

Дожди и заморозки привели к неурожаю клубники в Подмосковье

Дожди и холодное лето стали причиной неурожая клубники. Если в прошлом сезоне в Подмосковье собрали тысячу тонн, то в этом рассчитывают только на 800 тонн ягод.

Как объясняют в хозяйствах, первые бутоны попали под морозы, ягода погибла. Потом было холодно, что также отразилось на росте. В итоге, сезон стартовал на две недели позже обычного. Такая же ситуация сложилась в Краснодаре, Крыму, Кабардино-Балкарии и других регионах.

Как неурожай повлиял на цены и какова нынешняя стоимость клубники в Москве, смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
продукты дожди Иван Базанов клубника Ксения Седунова

