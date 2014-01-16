Из-за снегопада в Москве увеличилось количество аварий

Департамент транспорта просит автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте. Из-за несоблюдения дистанции на скользкой дороге уже многократно увеличилось количество аварий. Дорожная ситуация в городе по-прежнему остается сложной.
Аналитик сервиса Яндекс.Пробки Леонид Медников рассказал, на каких дорогах столицы движение наиболее затруднено.
Начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис порекомендовал пассажирам перед выездом в аэропорт уточнять дорожную ситуацию и при необходимости пользоваться аэроэкспрессом.