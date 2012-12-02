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Новости

02 декабря 2012, 12:26

Общество

Движение грузовиков по трассе "Россия" в сторону Москвы остановлено

Движение грузовиков по трассе "Россия" в сторону Москвы остановлено

Некоторые улицы из-за забитых стоков превратились в реки

Московские водители из-за снегопада ночевали в пробке

Снегопад осложнил транспортную ситуацию в Центральном регионе России

МКАД заблокирован большегрузами

Пробка из Москвы в Железнодорожный достигла 11 километров

"Округа Москвы. Итоги 2012": Северо-Восточный административный округ

"Округа Москвы. Итоги 2012": Восточный административный округ

Москва встала в многокилометровых пробках из-за снегопада

Из-за снегопада на дорогах Москвы начали образовываться пробки

Движение грузовиков в сторону Москвы остановлено на границе Новгородской и Тверской областей. Автотрасса практически встала. Автоинспекторы пропускают только легковые машины и автобусы. Колонна грузовиков на территории Новгородской области растянулась почти на 60 километров. МЧС по Новогородской области рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок по трассе "Россия" в сторону Москвы.
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