Движение грузовиков по трассе "Россия" в сторону Москвы остановлено

Движение грузовиков в сторону Москвы остановлено на границе Новгородской и Тверской областей. Автотрасса практически встала. Автоинспекторы пропускают только легковые машины и автобусы. Колонна грузовиков на территории Новгородской области растянулась почти на 60 километров. МЧС по Новогородской области рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от поездок по трассе "Россия" в сторону Москвы.