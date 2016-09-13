Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13 сентября 2016, 07:15

ЧП

На севере столицы сгорел склад велосипедов

На севере столицы сгорел склад велосипедов

При пожаре в жилом доме в Мытищах никто не пострадал

Сгоревший в столице автобус не принадлежит Мосгортрансу

На Кутузовском проспекте ликвидировали пожар

На Кутузовском проспекте загорелся пассажирский автобус

В подмосковном селе Беседы сгорел склад

Три машины столкнулись на МКАД из-за горящего ВАЗ

Спасатели тушили склад в Ногинске более восьми часов

Пожарные проливают сгоревший в Ногинске магазин

Площадь пожара в подмосковном Ногинске составила более 400 кв. метров

На севере столицы сгорел склад велосипедов, передает телеканал "Москва 24". Как сообщили в столичном управлении МЧС, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Возгорание произошло в здании на Михалковской улице.

Пожар в помещении оперативно ликвидировали прибывшие на место пожарные. В тушении задействовали 10 единиц техники и почти 40 человек личного состава. В момент возгорания в здании никого не было. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов.
пожары новости склады Иван Лозовой Евгения Мирошкина чп
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика