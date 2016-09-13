На севере столицы сгорел склад велосипедов, передает телеканал "Москва 24". Как сообщили в столичном управлении МЧС, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Возгорание произошло в здании на Михалковской улице.

Пожар в помещении оперативно ликвидировали прибывшие на место пожарные. В тушении задействовали 10 единиц техники и почти 40 человек личного состава. В момент возгорания в здании никого не было. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов.