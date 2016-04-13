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Новости

13 апреля 2016, 22:45

ЧП

Москвичи сообщают о пале травы в разных районах на окраине столицы

Москвичи сообщают о пале травы в разных районах на окраине столицы

В подмосковном селе Ивановское горит дворянская усадьба

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Москву обступил огонь и дым, горожане сообщают о пале травы в разных районах на окраине столицы. В Тушине горит прошлогодняя трава, похожая картина в Орехове. Такие неопасные с виду пожары могут приводить к катастрофическим последствиям. Поэтому спасатели оперативно тушат и обращаются к тем, кто до сих пор уверен, что пал полезен для экологии и помогает пробиться новой травы, с просьбой забыть об этом мифе. Смотрите подробности в видеосюжете телеканала "Москва 24".
пожары спасатели Наиль Губаев новости чп
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