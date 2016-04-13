Москвичи сообщают о пале травы в разных районах на окраине столицы

Москву обступил огонь и дым, горожане сообщают о пале травы в разных районах на окраине столицы. В Тушине горит прошлогодняя трава, похожая картина в Орехове. Такие неопасные с виду пожары могут приводить к катастрофическим последствиям. Поэтому спасатели оперативно тушат и обращаются к тем, кто до сих пор уверен, что пал полезен для экологии и помогает пробиться новой травы, с просьбой забыть об этом мифе. Смотрите подробности в видеосюжете телеканала "Москва 24".