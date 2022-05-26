ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки – МО

Российские военные уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета и 15 иностранных специалистов. Центр был расположен в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 179 самолетов, 127 вертолетов, 1 019 беспилотных летательных аппаратов, 323 зенитных ракетных комплекса, 3 266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1 682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 190 единиц специальной военной автомобильной техники.

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