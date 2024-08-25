25 августа, 14:15Политика
Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова
Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного основателя Telegram Павла Дурова. Однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.
Также в российской дипмиссии заверили, что находятся в контакте с адвокатом Дурова. Отметим, основатель Telegram был задержан сотрудниками жандармерии воздушного транспорта в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Азербайджана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.