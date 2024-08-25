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25 августа, 14:15

Политика

Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

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Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного основателя Telegram Павла Дурова. Однако пока Париж уклоняется от взаимодействия по этому вопросу.

Также в российской дипмиссии заверили, что находятся в контакте с адвокатом Дурова. Отметим, основатель Telegram был задержан сотрудниками жандармерии воздушного транспорта в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Азербайджана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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