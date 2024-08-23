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23 августа, 07:45

Политика

Российский вертолет Ми-35М нанес удар по ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-35М нанес удар по ВСУ в Курской области

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Российская авиация наносит ракетные удары по резервам ВСУ, которые противник стягивает в Курскую область. Так, в боевых вылетах принял участие вертолет Ми-35М, который ликвидировал противника в заданном секторе. Экипажи выполняют вылеты круглосуточно.

После серии неудачных атак в лоб ВСУ попытались стянуть и замаскировать технику в приграничных районах. Однако противнику не дают действовать операторы беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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