Российский вертолет Ми-35М нанес удар по ВСУ в Курской области

Российская авиация наносит ракетные удары по резервам ВСУ, которые противник стягивает в Курскую область. Так, в боевых вылетах принял участие вертолет Ми-35М, который ликвидировал противника в заданном секторе. Экипажи выполняют вылеты круглосуточно.

После серии неудачных атак в лоб ВСУ попытались стянуть и замаскировать технику в приграничных районах. Однако противнику не дают действовать операторы беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.