В столичном регионе открылись участки для референдума в ЛНР и ДНР

В Москве и Подмосковье открылись участки для референдума в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В общей сложности работает более 40 временных избирательных участков.

Один из них – в здании недавно созданного посольства ДНР в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.