02 мая, 18:15Политика
В Подмосковье жители сообщили о сбоях домашнего интернета
Жители разных районов Московской области сообщили, что домашний интернет работает только по "белым спискам". С подобной ситуацией столкнулись в Королеве, Ногинске, Ивантеевке и других городах региона.
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области заявили, что ограничений на работу проводного интернета на майские праздники не вводилось, а сети функционируют в штатном режиме. Пользователям при возникновении проблем рекомендовано обращаться к своему провайдеру.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.