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Новости

24 сентября 2012, 14:14

В квартире на юге Москвы полицейские обнаружили склад с оружием

В квартире на юге Москвы полицейские обнаружили склад с оружием

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Полицейские обнаружили в квартире на юге столицы склад с оружием. Москвич собрал у себя дома настоящий арсенал. В ходе обыска у мужчины изъяли автоматы, пистолеты, гранаты, снайперскую винтовку, а также форму и удостоверения сотрудников спецслужб. О хранилище сообщила мать коллекционера. В интервью она рассказала, что уже предупреждала участкового о странном увлечении своего сына.

Весь арсенал у коллекционера изъяли, а самого хозяина склада доставили в отделение полиции. Там он пробудет до выяснения всех обстоятельств.
полиция оружие Илья Федоровцев новости Арсенал склад
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