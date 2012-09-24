В квартире на юге Москвы полицейские обнаружили склад с оружием

Полицейские обнаружили в квартире на юге столицы склад с оружием. Москвич собрал у себя дома настоящий арсенал. В ходе обыска у мужчины изъяли автоматы, пистолеты, гранаты, снайперскую винтовку, а также форму и удостоверения сотрудников спецслужб. О хранилище сообщила мать коллекционера. В интервью она рассказала, что уже предупреждала участкового о странном увлечении своего сына.

Весь арсенал у коллекционера изъяли, а самого хозяина склада доставили в отделение полиции. Там он пробудет до выяснения всех обстоятельств.